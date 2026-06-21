Siracusa, morte di Davis Aloschi, la Procura apre un fascicolo. Il ricordo dell’insegnante dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano

La Procura di Siracusa ha aperto un fascicolo (atto dovuto) per ricostruire l’esatta dinamica del tragico incidente in cui ha perso la vita il quindicenne Davis Aloschi. Il giovane, promessa della danza e allievo dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano, è morto a seguito di un violento scontro tra due mezzi avvenuto su viale Epipoli. I due veicoli coinvolti sono stati sequestrati.

Un lutto, oltre che per Siracusa, anche per la Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala: Davis era un promettente allievo del quinto corso della storica istituzione milanese, che ha espresso il proprio cordoglio anche con un minuto di silenzio degli allievi e dei docenti nella sede della Scuola in via Campo Lodigiano, con i genitori del ragazzo in collegamento da Siracusa.

“È inaccettabile, Davis era in vacanza da soli quattro giorni, l’unico momento in cui poteva godersi le vacanze dopo mesi di studio – dice al Corriere della Sera Walter Madau, trentatreenne insegnante delle classi maschili della Scuola, dopo essere stato danzatore del Balletto della Scala -. Ora ricordo i suoi occhi luminosi. Era buono come il pane, fin troppo, in un contesto in cui bisogna essere un po’ competitivi, perciò era amato da tutti. Era uno di quei ragazzini dai tratti mediterranei con lo sguardo vivace: era arrivato spaesato a Milano ed era entrato alla Scuola al secondo anno con una borsa di studio totale. Sono stato il suo primo maestro, quando aveva dodici anni. E purtroppo l’ultimo. Era cresciuto in altezza improvvisamente e si infortunava spesso. Nell’ultimo spettacolo istituzionale al Teatro Strehler non aveva potuto danzare: il padre l’aveva riportato al Convitto Longone con 40 di febbre. A Davis dedicheremo il prossimo spettacolo della Scuola di Ballo, in scena a Montecatini”.