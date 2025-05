Siracusa, morte di Ivan Lo Bello: il cordoglio del sindaco Italia

“Se n’è andato un uomo di rara intelligenza e dotato di una non comune capacità di leggere la realtà e offrire soluzioni sempre volte alla crescita civile ed economica di Siracusa e della Sicilia“. Così il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, commenta la scomparsa all’età di 62 anni di Ivan Lo Bello. Un personaggio molto noto in città, imprenditore, presidente di Confindustria Siracusa, presidente di Confindustria Sicilia, vice presidente di Confindustria nazionale.

“Le sue idee – prosegue il sindaco Italia – messe in pratica a partire dagli anni ‘90, e dunque in una fase particolarmente complessa della nostra storia, lo hanno portato ricoprire prestigiosi incarichi di livello nazionale. Sarà ricordato per la sua battaglia, da presidente provinciale e regionale e vice presidente nazionale di Confindustria, contro gli inquinamenti mafiosi dell’economia. Ma, da uomo colto, è stato anche tra i primi a capire che il futuro di Siracusa non poteva essere solo incentrato sull’industria ma dovevano essere sfruttate le enormi potenzialità offerte dal patrimonio storico-culturale. Il Mastesplan di Ortigia e l’Ortigia Festival, all’inizio degli anni Duemila, furono il prodotto della sua azione“.