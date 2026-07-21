Cronaca Il caso

Siracusa, morte di Matteo Di Franca: aperta inchiesta per omicidio colposo

di Oriana Gionfriddo ·
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matteo di franca

La Procura della Repubblica di Siracusa ha aperto un fascicolo d’inchiesta per omicidio colposo in relazione alla morte di Matteo Di Franca, il 24enne presidente della Consulta comunale giovanile di Siracusa, trovato senza vita nelle acque del Porto Grande.

L’indagine è stata avviata per consentire agli inquirenti di accertare con precisione le cause del decesso e ricostruire le ultime ore di vita del giovane. Secondo le prime informazioni emerse, il corpo presentava profonde ferite compatibili con l’impatto con le eliche di un’imbarcazione.

Gli accertamenti sono coordinati dalla Procura aretusea e mirano a chiarire la dinamica dell’accaduto, verificando eventuali responsabilità. Nelle prossime ore potrebbero essere disposti ulteriori approfondimenti investigativi e medico-legali.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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