Siracusa, morto Corrado Codignoni, l’ultimo superstite della tragedia del Conte Rosso

Attualità · Aveva 105 anni

Con la morte di Corrado Codignoni, a 105 anni, scompare l’ultima testimonianza diretta dell’affondamento del Conte Rosso, il piroscafo che il 24 maggio 1941 fu silurato al largo di Siracusa mentre navigava verso Tripoli. Una tragedia che provocò 1.297 vittime e che, per decenni, rimase ai margini della memoria collettiva.

Ma la storia di Codignoni è profondamente legata anche a Siracusa, non soltanto perché proprio davanti alla costa siracusana si consumò il naufragio, ma perché qui, negli ultimi anni, è nato e si è sviluppato un significativo lavoro di ricerca e divulgazione che ha contribuito a ricostruire quella notte e a restituire un volto alle vittime.

Il Conte Rosso, partito da Napoli e diretto in Libia con 2.729 persone a bordo, venne colpito alle 20.40 da due siluri lanciati dal sommergibile britannico HMS Upholder, a circa dieci miglia da Capo Murro di Porco. La nave affondò in una decina di minuti.

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Tra coloro che riuscirono a salvarsi c’era Codignoni, allora giovane marconista del Genio Trasmissioni. Finì in mare e riuscì a sopravvivere aggrappandosi a una zattera, prima di essere recuperato. La sua vita sarebbe poi proseguita sui fronti di guerra, dall’Africa all’Albania e alla Russia, fino alla prigionia.

Il legame con Siracusa è diventato particolarmente forte negli ultimi anni grazie al lavoro di Cesare Samà, Concetta Santangelo e Carmelo Minimo, ricercatori che hanno ricostruito documenti, testimonianze e vicende personali legate al naufragio. Un’attività ricordata anche nelle commemorazioni siracusane dedicate ai 1.297 caduti.

Un contributo importante è arrivato anche da Antonello Maltese, figlio di Angelo Maltese, che documentò fotograficamente le operazioni di recupero delle salme. Il materiale e le testimonianze raccolte negli anni hanno permesso di ricostruire non soltanto la dinamica dell’affondamento, ma anche la dimensione umana di una tragedia che coinvolse direttamente il territorio di Siracusa e Augusta.

Non è un caso, dunque, che proprio a Siracusa siano state organizzate iniziative commemorative e proiezioni dedicate al Conte Rosso. Nel 2025, in occasione dell’anniversario, la città ha ricordato i 1.297 caduti al largo di Capo Murro di Porco, con la partecipazione delle istituzioni, delle associazioni combattentistiche e d’Arma e dei rappresentanti della Marina Militare.

A Siracusa è inoltre collocata una lapide dedicata ai caduti del Conte Rosso, nell’area del Monumento ai Caduti d’Africa, un ulteriore segno di come la tragedia sia entrata nella memoria pubblica della città.

La voce di Codignoni è diventata uno dei fili conduttori de “La notte del Conte Rosso”, il docufilm diretto da Mario Bonetti e Giovanni Zanotti, prodotto da Podet Production, che ha raccolto le testimonianze del superstite e dei familiari delle vittime. Tra i protagonisti figurano anche Concetta Santangelo e Antonello Maltese.

Il documentario è stato portato anche a Siracusa, con due appuntamenti al Cinema Aurora, proprio per raccontare alla città la tragedia avvenuta a pochi chilometri dalle sue coste. Un passaggio significativo: la memoria di chi quella notte era sul Conte Rosso è tornata nel luogo stesso in cui la nave venne affondata.

La morte a Gubbio di Codignoni chiude così una pagina importante della memoria diretta della tragedia. Non ci sono più superstiti da ascoltare, ma resta il patrimonio di testimonianze, documenti e ricerche costruito anche a Siracusa, dove quella nave e quei 1.297 uomini non sono rimasti soltanto una voce nei libri di storia.

Il mare di Capo Murro di Porco conserva ancora il relitto del Conte Rosso. La città, attraverso il lavoro di studiosi, familiari, associazioni e istituzioni, continua invece a custodirne la memoria.