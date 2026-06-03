Siracusa, morto in strada alla Pizzuta: inutili i soccorsi

Si è concluso nel peggiore dei modi l’intervento di soccorso avvenuto nel pomeriggio di oggi nel quartiere Pizzuta, nella zona alta di Siracusa, dove un uomo è morto in strada. Probabile, secondo le prime fonti ufficiali, che si sia trattato di un malore.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 e una pattuglia della Polizia di Stato. Nonostante i tentativi di rianimazione messi in atto dagli operatori sanitari, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul luogo dell’emergenza.

Al momento non sono note le generalità della persona né l’età. Le forze dell’ordine hanno delimitato l’area per consentire le operazioni di soccorso e i successivi rilievi, come da prassi in questi casi.

Nessuna ipotesi è esclusa e non sono ancora state accertate le cause della morte. Saranno eventualmente gli approfondimenti medico-legali a chiarire le circostanze del decesso.

La salma è rimasta a disposizione delle autorità competenti.