Siracusa, mostra storica sulla Battaglia di Sicilia il 10 luglio

In occasione dell’anniversario della Battaglia di Sicilia, il 10 luglio 2026 si terrà a Siracusa una mostra storica dedicata agli eventi dello sbarco alleato del 1943.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Culturale Lamba Doria e si svolgerà presso la Sala Storica della Casa del Mutilato, in Viale Regina Margherita, con apertura al pubblico dalle ore 10:00 alle 20:30.

Per l’occasione saranno esposti cimeli legati alla Battaglia di Sicilia, alcuni dei quali presentati per la prima volta, tra cui reperti riconducibili al cannone da 152 mm della Batteria Lamba Doria. Alla mostra parteciperanno inoltre collezionisti provenienti da diverse località siciliane, che metteranno a disposizione materiali e oggetti storici della propria collezione.

L’inaugurazione prevede la presenza dei familiari di alcuni combattenti che presero parte allo sbarco alleato in Sicilia.

L’esposizione sarà dedicata alla memoria di Nuccio Piccione e Francesco Caruso, studiosi e appassionati di storia militare.