Siracusa, motocross: Santiago Faro (9 anni) è campione regionale ACSI per la seconda volta (primi passi)

Si è svolta a Gran Michele la gara del campionato regionale ACSI, categoria Primi Passi, che ha consacrato Santiago Faro, 9 anni, campione regionale 2025.

Per il giovane pilota del Team Buda si tratta di un risultato ancora più significativo: è il secondo anno consecutivo che conquista il titolo, confermando talento, costanza e una crescita sportiva evidente.

Guidato dal coach Buda, Santiago ha affrontato ogni appuntamento della stagione con determinazione e maturità, distinguendosi per tecnica e capacità di gestione in pista. Bel oltre la sua età…