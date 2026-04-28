Siracusa, motori e solidarietà: al Foro Italico il Meeting Nazionale Moto Guzzi all’insegna dell’inclusione

Le strade di Siracusa si preparano ad accogliere il rombo delle “Aquile” di Mandello del Lario. Dal 1 al 3 maggio 2026, il Foro Italico diventerà il cuore pulsante del Meeting Nazionale Moto Guzzi World Club “Città di Siracusa”, un evento che promette di unire la passione per il mototurismo a un profondo impegno sociale.

L’iniziativa, organizzata dal Moto Guzzi World Club in collaborazione con l’associazione locale Aquile Aretusee, non sarà solo un raduno di appassionati. La giornata inaugurale di venerdì 1 maggio vedrà infatti una partecipazione speciale: quella dei soci e delle socie dell’AIPD (Associazione Italiana Persone Down) Sezione di Siracusa.

Il legame tra i “centauri” e l’associazione è suggellato da una raccolta fondi finalizzata a sostenere i progetti di crescita e autonomia dei soci AIPD. Durante la manifestazione, i ragazzi dell’associazione esporranno i propri quadri, dando prova dei risultati raggiunti attraverso i percorsi creativi e i progetti di autonomia seguiti da operatori e professionisti

«Sarà un giorno da ricordare», ha dichiarato Simona Corsico, presidente dell’AIPD Siracusa, ringraziando i Cavalieri Guzzisti e le Aquile Aretusee per la sensibilità dimostrata. «I nostri soci faranno vedere quanto sia importante sviluppare attività pensate per il raggiungimento delle autonomie nel quotidiano».

Il richiamo del marchio Moto Guzzi ha superato i confini nazionali. Il presidente delle Aquile Aretusee, Gianfranco Gianchino, ha confermato la presenza di oltre 400 partecipanti provenienti non solo dall’Italia, ma anche da Malta, Belgio, Germania e Francia.

«Vogliamo far sentire la nostra vicinanza a una realtà del terzo settore che ogni giorno affronta sfide importanti», ha spiegato Gianchino, sottolineando come l’evento miri a promuovere una visione della vita basata sulla “circolarità” e sull’abbattimento di barriere e steccati. L’invito per la cittadinanza e per i turisti è fissato per la mattina del 1 maggio, a partire dalle ore 9:30, presso il Foro Italico. Sarà un’occasione unica per ammirare modelli storici e moderni della casa dell’Aquila e, al contempo, sostenere un importante progetto di inclusione sociale che vede Siracusa protagonista a livello internazionale