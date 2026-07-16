Siracusa, mozione approvata sul Peba. Barbone: “chiarezza sull’affidamento dell’incarico”

Politica · Consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Siracusa ha approvato all’unanimità la mozione presentata dalla consigliera comunale Alessandra Barbone sul Peba, il Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche, lo strumento previsto dalla legge che consente ai Comuni di censire gli ostacoli fisici e sensoriali presenti sul territorio e programmare gli interventi necessari per rendere edifici e spazi pubblici accessibili a tutti. Secondo Barbone, il Comune di Siracusa è ancora privo del Piano, nonostante si tratti di uno strumento obbligatorio, e l’iter avviato dall’amministrazione presenterebbe diversi aspetti da chiarire.

“La mia interrogazione è rimasta senza risposta – afferma – e per questo ho deciso di presentare una mozione che il Consiglio ha approvato all’unanimità. Ringrazio tutti i colleghi consiglieri che hanno riconosciuto l’importanza di una questione che riguarda i diritti e l’inclusione”. Al centro delle contestazioni c’è l’affidamento, avvenuto lo scorso dicembre, di un incarico professionale a un ingegnere per la redazione del Piano.

AD · box_1 (C) · box 300×250

Secondo Barbone, l’amministrazione avrebbe dovuto verificare preliminarmente la possibilità di utilizzare personale interno, come previsto dalla normativa, evitando così un incarico esterno con un conseguente risparmio di risorse pubbliche.

La Barbone evidenzia inoltre che nella determina di affidamento si fa riferimento alla “comprovata esperienza” del professionista, ma che agli atti non risulterebbe il curriculum vitae, né il provvedimento sarebbe stato pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune, come previsto dalle disposizioni in materia.

“Il Peba – sottolinea Barbone – non è un semplice rilievo tecnico, ma uno strumento strategico di pianificazione che richiede competenze multidisciplinari, dall’urbanistica all’ingegneria fino all’ascolto delle esigenze sociali. Per questo è necessario che vi siano requisiti professionali adeguati e che l’intera procedura sia improntata alla massima trasparenza”.

Con la mozione approvata dall’Aula, il Consiglio comunale impegna l’amministrazione a chiarire i criteri che hanno portato all’affidamento dell’incarico, le ragioni della mancata pubblicazione degli atti previsti dalla normativa sulla trasparenza e i motivi per cui non sarebbe stato coinvolto il personale comunale. Il documento approvato prevede inoltre la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei Conti e all’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) per le valutazioni di competenza.