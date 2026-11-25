Politica · Consiglio comunale

Bocciata in Consiglio comunale la mozione a firma del capogruppo di Forza Italia, Damiano De Simone, che impegnava sindaco e Giunta a istituire un capitolo di bilancio per sostenere le spese non previste dal Piano Sanitario Nazionale a carico dei cittadini affetti da malattie rare. Un atto nato dalla consapevolezza che molti cittadini, condannati a vivere in condizioni di fragilità economica, non possono rimanere esclusi dalla possibilità di ricevere le cure necessarie e continuare a sperare. Il sistema sanitario nazionale e le altre forme di aiuto economico, infatti, coprono la sfera delle cure e dell’assistenza legata esclusivamente alla patologia. L’idea di De Simone era quella di sostenere ciò che resta fuori dai piani in vigore: tutte quelle spese che si frappongono tra la speranza di chi è affetto da una malattia rara e le cure.

Viaggi in treno, in macchina o con trasporti privati, benzina, alimenti, forme di assistenza ulteriori rispetto a quelle basilari. Costi che spesso devono essere anticipati dalle famiglie e che troppo spesso vengono affrontati solo grazie a collette e solidarietà private, che non sempre riescono a soddisfare le esigenze oggettive di chi è costretto a spostarsi per curarsi. “Mi dispiace e mi delude l’atteggiamento dei consiglieri di maggioranza che in aula hanno contrastato e osteggiato la mozione – afferma De Simone – Un comportamento che denuncia l’immaturità politica di chi, in questi casi, perde l’occasione di dimostrare che i valori di comunità e umani prescindono dalle posizioni politiche. Non mi fermo qui. Il bilancio previsionale sarà l’occasione per rilanciare l’idea. Ringrazio chi ha votato a sostegno della mozione”.

Replica il consigliere comunale di Grande Sicilia Luigi Cavarra: “trovo scorretto il suo attacco e sui social alla mia persona e all’ intero Consiglio Comunale, soprattutto, il tentativo di raccontare quanto accaduto ieri in Consiglio comunale a Siracusa come una mancanza di sensibilità nei confronti delle persone affette da malattie rare. La mozione non è stata bocciata, assolutamente falso. Nessuno ha mai messo in discussione l’importanza del tema, né la necessità di sostenere le famiglie che affrontano quotidianamente difficoltà enormi. Anzi abbiamo semplicemente chiesto che la proposta venisse approfondita nelle commissioni competenti, ovvero, la seconda Commissione, coinvolgendo gli uffici, gli enti preposti, le Politiche Sociali e Asp, che già si occupa di questo, con l’obiettivo di individuare soluzioni concrete, sostenibili e realmente attuabili. Proprio un suo collega di partito consigliere Marino, peraltro, ha avanzato la proposta di affrontare la questione in Commissione. Mi verrebbe quindi da suggerirle di risolvere i contrasti all’interno, di chiarire e condividere prima di tutto all’interno del suo gruppo politico i documenti che porta in aula ed eventuali divergenze di impostazione, anziché trasformarle in attacchi nei confronti di chi ha semplicemente chiesto un approfondimento, appunto proveniente dal suo stesso partito”.

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Secondo Cavarra, trasformare una richiesta di confronto e di approfondimento in un’accusa di insensibilità nei confronti dell’intero Consiglio Comunale non restituisce fedelmente quanto accaduto. Basta andare a vedere le registrazioni del Consiglio comunale. “Non condivido questo modo populista di fare politica sulle fragilità, non è rispettoso nei confronti di chi è fragile, fatto di polemiche social e facili strumentalizzazioni – conclude – Preferisco il confronto nelle sedi istituzionali, lo studio degli atti e il lavoro concreto e confronto con gli enti competenti. Le fragilità delle persone meritano rispetto, impegno e soluzioni. Non possono diventare strumenti di propaganda o occasioni per alimentare contrapposizioni politiche. La differenza, in politica, non la fa chi urla più forte la propria sensibilità, ma chi lavora seriamente per trasformarla in risposte concrete”.