Siracusa, multato per “un piede” sulla corsia preferenziale

Una multa da 57 euro (ridotta a 44,40 con il pagamento entro cinque giorni) per un piede che oltrepassa la corsia preferenziale. È quanto accaduto a Siracusa, in via Malta, dove il sistema di videosorveglianza ha immortalato lo scooter di un fattorino mentre una parte del piede del conducente invaderebbe di pochi centimetri la corsia riservata a bus e autorizzati.

Un caso che sta facendo discutere, sollevando polemiche sui social. A raccontarlo è Carmelo Guastella, suocero del giovane multato, che parla di “rispetto, coscienza e buonsenso” quando si tratta di applicare le sanzioni: “credo che ogni lavoro debba essere svolto con senso del dovere e soprattutto con coscienza, soprattutto quando si tratta di mettere le mani nelle tasche dei propri concittadini. Qui parliamo di una sanzione per pochi centimetri, come contestare un fuorigioco millimetrico con il Var”.





Il giovane multato, che lavora come rider, aveva appena terminato una lunga serata di consegne per guadagnare “qualche decina di euro”. Ora, ironizza Guastella, “dovrà fare chissà quante consegne per pagare questa multa”.

La sanzione è stata elevata in automatico attraverso il sistema di telecamere che monitora la corsia preferenziale di via Malta. Dopo aver ricevuto il verbale, il multato ha richiesto la prova fotografica: l’immagine è arrivata, ma solo dopo il pagamento, effettuato entro i cinque giorni per usufruire dello sconto.

Secondo Guastella, la multa sarebbe stata impugnabile, ma ormai i termini sono decaduti: “se avessimo visto prima la foto, avremmo fatto ricorso. Così invece è stata pagata”.

Il caso riaccende il dibattito sul rapporto tra tecnologia, controlli e buonsenso. Da un lato le telecamere garantiscono il rispetto delle regole, dall’altro il rischio è che l’applicazione troppo rigida della norma generi situazioni paradossali. Come questa.