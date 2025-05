Siracusa, Municipale in moto contro i furbetti della Ztl: sanzionati anche residenti

É partito nella giornata di ieri il servizio motomontato della Polizia Municipale, dedicato al contrasto di violazioni al Codice della Strada, finalizzate ad eludere le telecamere della zona a traffico limitato. Oltre a giovani alla guida di ciclomotori e motocicli, sono stati sorpresi a percorrere aree pedonali e strade in contromano anche diversi conducenti di autovetture.

Tra i trasgressori, con grande stupore per gli agenti operanti, anche alcuni residenti di Ortigia, regolarmente muniti di pass ztl, probabilmente indotti da motivi di “comodità” nel raggiungere la destinazione. Tra le vie oggetto dei controlli, via Elio Vittorini, via Resalibera, via Torres, largo alla Graziella, via Vittorio Veneto e via Arizzi.

Quindici in tutto le sanzioni contestate, che, oltre alla circolazione contromano ed in area pedonale, hanno riguardato la circolazione in zona a traffico limitato senza la prevista autorizzazione.