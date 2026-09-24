Siracusa, muore durante un matrimonio al Vermexio: addio a Fabio Saraceno

Cronaca · Tragedia

Una giornata di festa trasformata improvvisamente in tragedia. Fabio Saraceno, fotografo siracusano, è morto questo pomeriggio mentre si trovava al Vermexio per realizzare il servizio fotografico di un matrimonio.

Secondo le prime informazioni, Saraceno sarebbe stato colto da un improvviso malore e sarebbe caduto a terra. Immediati i tentativi di soccorso da parte dei medici invitati e dai sanitari del 118, che hanno proseguito a lungo le manovre nel tentativo di salvarlo.

Saraceno era un professionista conosciuto in città, attivo in particolare nella fotografia di cerimonia e di matrimonio. Era figlio di Pippo Saraceno, storico fotografo e fotoreporter siracusano scomparso pochi anni fa, che con il suo obiettivo aveva documentato per oltre sessant’anni la vita, lo sport e la cronaca della città, collaborando anche con La Sicilia e La Gazzetta del Sud.

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La morte improvvisa di Fabio, proprio mentre stava svolgendo il suo lavoro durante una cerimonia nel cuore di Ortigia, ha suscitato profondo sgomento.