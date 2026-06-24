Siracusa, Musco (Controcorrente): “Linkmate e uffici comunali non parlano tra loro, annullata una cartella Tari da 2.800 euro”

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Sebastiano Musco, per Controcorrente Siracusa, che racconta la sua esperienza in merito a gravi criticità negli uffici comunali e nel sistema Linkmate.

“Non avendo ricevuto l’avviso TARI 2026 in formato cartaceo, nei giorni scorsi ho consultato il portale Linkmate del Comune di Siracusa per verificare la mia posizione tributaria.

Dopo aver scaricato l’avviso, ho riscontrato il mancato riconoscimento del bonus previsto per il conferimento dei rifiuti presso le isole ecologiche, una problematica già segnalata da numerosi cittadini. Ho quindi fissato un appuntamento presso gli uffici comunali per ottenere chiarimenti.

Durante la consultazione del portale ho però scoperto una situazione ben più grave: una richiesta di pagamento di circa 2.800 euro per TARI relativa agli anni 2020, 2021 e 2022.

Presentatomi agli uffici con tutta la documentazione in mio possesso, ho esposto entrambe le problematiche.

Sul mancato riconoscimento del bonus mi è stato riferito che il motivo era legato al fatto che “l’ufficio ecologia non aveva fornito il file”. Una risposta che considero inaccettabile. Eventuali disfunzioni interne non possono essere scaricate sui cittadini, né giustificare l’emissione di avvisi errati o incompleti.

Ancora più preoccupante è stata la vicenda relativa alla cartella da 2.800 euro. Dopo aver esibito le ricevute di pagamento, mi è stato comunicato che la posizione era riferita ad altro immobile del medesimo condominio e che, essendo ormai iscritta a ruolo, l’unica soluzione sarebbe stata presentare ricorso all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Effettuando ulteriori verifiche sullo stesso portale Linkmate, ho però accertato che la richiesta era palesemente infondata. I dati catastali riportati dal sistema dimostravano infatti che sono diventato proprietario dell’immobile soltanto nel 2022 e per una quota del 50%. Inoltre, nell’immobile risultano presenti, con regolare certificato di residenza, altre persone già dal primo giorno in cui sono diventato proprietario al 50%, elemento che rende ulteriormente evidente la non correttezza della ricostruzione tributaria effettuata.

Nonostante questi elementi oggettivi, ho dovuto insistere per ottenere un riesame immediato della pratica. Solo dopo ulteriori confronti con i responsabili è stato disposto l’annullamento della cartella erroneamente iscritta a ruolo e riconosciuto il bonus TARI inizialmente negato.

La vicenda dimostra l’esistenza di gravi incongruenze tra le informazioni presenti sul portale Linkmate e quelle utilizzate dagli uffici comunali. Errori che rischiano di produrre richieste di pagamento non dovute e che possono indurre i cittadini ad assumere decisioni sulla base di dati non corretti.

Dalla lettura del capitolato emerge inoltre che la gestione della banca dati tributaria è stata affidata alla società appaltatrice. Un modello che non sembra garantire un adeguato processo di bonifica e aggiornamento preventivo delle informazioni. Il risultato è che il peso degli errori viene trasferito sui cittadini, costretti a perdere tempo per dimostrare ciò che l’Amministrazione avrebbe dovuto verificare prima.

Un Comune efficiente non misura il proprio operato dal numero di avvisi emessi, ma dall’affidabilità dei dati utilizzati e dalla correttezza degli atti notificati.

Per questo motivo chiedo all’Amministrazione Comunale di Siracusa di avviare con urgenza una verifica straordinaria delle banche dati tributarie, di garantire l’allineamento tra gli uffici coinvolti e di valutare una proroga dei termini della Definizione Agevolata, affinché i cittadini possano controllare la propria posizione senza il rischio di aderire sulla base di informazioni errate.

Se una persona abituata a confrontarsi con procedure amministrative e strumenti digitali ha dovuto impiegare ore per ottenere la correzione di errori così evidenti, è facile immaginare le difficoltà che possono incontrare anziani, persone fragili e cittadini meno esperti.

Quando gli errori non rappresentano casi isolati ma diventano un fenomeno diffuso, il problema non è più tecnico ma politico.

Per questa ragione ritengo che l’Assessore ai Tributi, Pietro Coppa, debba assumersi la responsabilità politica di quanto accaduto e rassegnare le proprie dimissioni.

Siracusa merita un’amministrazione che tuteli i cittadini, non che li costringa a difendersi dai propri errori”.