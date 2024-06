Siracusa, Musso sulla Zes unica: “serve maggiore chiarezza sui criteri di assegnazione dei benefici fiscali”

Giovanni Musso, presidente della sezione imprese metalmeccaniche di Confindustria Siracusa è intervenuto commentando la normativa sulla Zes unica durante la trasmissione economia24 di Rainews24. Per il presidente della sezione Metalmeccanici, il credito d’imposta del valore complessivo di 1,8 miliardi di euro, destinato alle imprese che investono nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Abruzzo, rappresenta “un’importante misura di incentivazione per stimolare lo sviluppo economico in queste aree. Tuttavia, una problematica significativa della normativa ZES (Zone Economiche Speciali) è che le aziende non sono informate in modo chiaro sulle percentuali di contributo che gli spettano”.

Un’ incertezza che secondo Musso può scoraggiare gli investimenti, ostacolando così l’efficacia della ZES nel promuovere la crescita industriale e lo sviluppo locale. “Per migliorare l’attuazione della normativa – spiega -, sarebbe necessario fornire maggiore chiarezza e trasparenza riguardo ai criteri di assegnazione dei benefici fiscali. Ad esempio, stabilire linee guida precise che dettaglino le percentuali di contributo in base alla regione, ad un ordine cronologico di presentazione della domanda o secondo parametri per valutare i progetti più meritevoli, allargare lo spazio temporale entro il quale effettuare gli investimenti.”

Le zone economiche speciali possono rappresentare in linea con il Pnrr un volano per la crescita economica e locale del Paese “ma – conclude il presidente della sezione imprese metalmeccaniche di Confindustria Siracusa – per farle funzionare occorre una normativa coerente e che faciliti il raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano strategico della Zes. Inoltre, potrebbe essere utile implementare un sistema di monitoraggio e valutazione per assicurare che gli obiettivi della ZES vengano raggiunti, e apportare eventuali modifiche correttive basate sui risultati ottenuti. Un dialogo continuo con le imprese beneficiarie potrebbe anche contribuire a identificare e risolvere eventuali problematiche operative, aumentando così l’efficacia complessiva della normativa.”