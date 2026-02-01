Siracusa , Nardi (Cgil): “Cordoglio per la morte di Salvatore Sanfilippo, storico dirigente della CGIL ed ex deputato della Repubblica”

Siracusa dice addio a Salvatore Sanfilippo, figura di primo piano della storia sindacale e politica del territorio, già Segretario generale della CGIL di Siracusa e Deputato della Repubblica. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nel mondo del lavoro, nelle istituzioni e nella comunità democratica locale.

La CGIL di Siracusa attraverso il segretario generale Franco Nardi ha espresso profondo e sincero cordoglio, ricordando Sanfilippo come un dirigente autorevole e un compagno generoso, che ha dedicato l’intera vita alla difesa del lavoro, dei diritti delle persone, della democrazia e dei valori costituzionali.

Alla guida dell’organizzazione sindacale siracusana, Sanfilippo ha rappresentato con passione, rigore e autonomia le lavoratrici e i lavoratori, mantenendo sempre un rapporto diretto con i luoghi del lavoro e con i bisogni reali della comunità. Un sindacalista capace di coniugare visione politica e attenzione concreta ai problemi quotidiani.

Anche durante la sua esperienza parlamentare, Sanfilippo ha portato con sé la stessa coerenza maturata nel sindacato, facendosi interprete delle istanze di chi aveva meno voce e mantenendo saldo l’impegno per la giustizia sociale, il rispetto della Costituzione e il rafforzamento dei diritti.

Con la sua scomparsa, Siracusa perde uno dei protagonisti della propria storia democratica e sindacale. La CGIL perde un dirigente che ha lasciato un segno profondo, fatto di idee, battaglie e testimonianza personale, contribuendo alla crescita civile e sociale del territorio.

Alla famiglia e a tutte le persone che gli sono state vicine è giunto l’abbraccio fraterno della CGIL di Siracusa. L’eredità morale e politica di Salvatore Sanfilippo continuerà a vivere nell’impegno di chi ne ha condiviso il percorso e i valori.