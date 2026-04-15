Siracusa, nasce “Borgata Botanica”: un concorso per far rifiorire la Borgata Santa Lucia

Un quartiere che rinasce attraverso il verde, la partecipazione e il senso di comunità. È questo lo spirito di “Borgata Botanica”, il nuovo concorso promosso dall’associazione MetaBorgata con il patrocinio del Comune di Siracusa, pensato per trasformare la Borgata Santa Lucia in uno spazio più accogliente, vivo e sostenibile.

L’iniziativa, alla sua prima edizione, coinvolge residenti, scuole e attività commerciali invitandoli a contribuire concretamente alla cura del quartiere attraverso l’allestimento di spazi verdi: balconi fioriti, ingressi decorati, vetrine e cortili arricchiti da piante e composizioni floreali.

Non si tratta soltanto di un concorso estetico, ma di un vero e proprio percorso di rigenerazione urbana dal basso. Negli anni, MetaBorgata ha già promosso diverse azioni di cura dello spazio pubblico, come la piantumazione in piazza Cuella di quattro palme Chaemerops, acquistate grazie a una raccolta fondi tra residenti.

“Borgata Botanica” si inserisce in questa visione: valorizzare il quartiere attraverso piccoli gesti quotidiani, capaci di generare cambiamenti concreti e duraturi.

Il concorso è aperto a cittadini (anche in gruppo o condomìni); attività commerciali, scuole e classi. Per partecipare è sufficiente inviare una mail a info@metaborgata.it indicando: nome e cognome; indirizzo dell’allestimento (con piano, se balcone); recapito telefonico

Le iscrizioni sono aperte fino al 10 maggio 2026, termine entro il quale dovranno essere completati gli allestimenti. Ai partecipanti sarà consegnato un cartello identificativo da esporre. Sono previste cinque categorie: balconi e finestre; giardini e cortili; negozi e vetrine; spazi condivisi e giardini scolastici

La giuria valuterà gli allestimenti in base a estetica, creatività, cura, integrazione con il contesto urbano, sostenibilità ambientale e coinvolgimento sociale. A giudicare saranno, insieme al consiglio di MetaBorgata, esperti del settore: Fabio Morreale, Giorgia Grillo, Roberto Gallo e Carmela Pupillo

Previsti tre premi: il primo premio da 250 euro, il secondo premio da 100 euro e il terzo premio, invece, prevede la visita alla Tenuta Pupillo con degustazione per due persone. La premiazione si terrà il 17 maggio.

Il cuore del progetto sta proprio nel significato del verbo “fiorire”: non solo decorare, ma crescere, svilupparsi, ritrovare energia. “Borgata Botanica” punta a questo: accompagnare un processo di rinascita collettiva, rafforzando il legame tra le persone e il territorio.

Un invito semplice ma concreto: prendersi cura del proprio spazio per trasformare, insieme, l’intero quartiere.