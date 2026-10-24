Siracusa, nasce Camore kids: il teatro apre le porte ai più piccoli

Cultura · dai 6 ai 13 anni

Il teatro come spazio di crescita, creatività, amicizia e scoperta di sé. Nasce Camore kids, il nuovo percorso dedicato ai più piccoli promosso dalla Compagnia Teatrale Camore, realtà legata alla Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù di Siracusa. L’iniziativa nasce con il desiderio di avvicinare bambini e ragazzi al mondo del teatro, offrendo loro un’esperienza educativa e artistica nella quale poter esprimere le proprie emozioni, sviluppare la fantasia, imparare ad ascoltare gli altri e scoprire la bellezza del lavoro di gruppo.

Attraverso giochi teatrali, esercizi di improvvisazione, interpretazione e attività espressive, i giovani partecipanti avranno l’opportunità di mettersi in gioco, acquisire maggiore sicurezza e dare spazio alla propria personalità, in un ambiente accogliente e stimolante. Camore kids non vuole essere soltanto un laboratorio teatrale, ma un luogo d’incontro nel quale ogni bambino possa sentirsi protagonista, imparando che sul palcoscenico, così come nella vita, ciascuno ha una voce, un talento e qualcosa di bello da condividere.

La nascita di questo nuovo percorso rappresenta un ulteriore passo nel cammino della Compagnia Teatrale Camore, che sceglie di investire nelle nuove generazioni, riconoscendo nel teatro uno strumento prezioso di formazione umana, socializzazione e crescita. Con Camore kids si apre dunque un nuovo sipario: quello di un’avventura fatta di sorrisi, emozioni, storie da raccontare e sogni da trasformare in scena. Perché il teatro è un gioco meraviglioso, ma anche un’occasione per crescere insieme. E ogni grande storia può cominciare da un piccolo palcoscenico.