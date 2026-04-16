Siracusa, nasce “Creative Lab” alla Mazzarona: laboratori gratuiti contro la povertà educativa

Un progetto per contrastare il disagio sociale e rilanciare la partecipazione nelle periferie. È stato presentato questa mattina a Siracusa, all’istituto Chindemi di via Algeri, il “Creative Lab”, iniziativa promossa dal Comune – assessorato Cultura e Turismo – in collaborazione con la cooperativa Esperia2000 e il Centro Famiglia del settore Politiche sociali.

Il progetto rientra nel programma “Siracusa e le nuove centralità – Le periferie” e punta a contrastare la povertà educativa attraverso laboratori artistico-creativi rivolti a giovani e adulti tra i 10 e i 40 anni.

Le attività, completamente gratuite, si svolgeranno dal 20 aprile al 31 maggio 2026 per un totale di 180 ore e comprenderanno musica, canto, danza, teatro, scenografia e anche laboratori innovativi come il gioco con la matematica.

“L’obiettivo è rendere questo spazio vivo, pieno di cittadini e di contenuti – ha spiegato il sindaco Francesco Italia –. Qui si viene per stare insieme, fare comunità e scoprire i propri talenti, soprattutto tra i più giovani”.

Sulla stessa linea il presidente della cooperativa Esperia2000, Antonio Di Prisco, che ha sottolineato l’importanza del progetto come occasione di crescita personale e sociale: “I laboratori saranno tre, per un totale di 180 ore, e avranno come filo conduttore la sicilianità. Vogliamo coinvolgere nuovi talenti e restituire alla città il risultato finale con un evento conclusivo”.

Le iscrizioni saranno aperte a breve attraverso i canali social e allo sportello dedicato alle famiglie, con incontri previsti due volte a settimana.

“Creative Lab” si propone così come uno spazio di inclusione, scoperta e opportunità, capace di trasformare un luogo della periferia in un simbolo di resilienza e rinascita.