Siracusa, nasce “Echo”: un nuovo spazio comunitario sicuro, aperto e inclusivo

Siracusa si arricchisce di un nuovo luogo dedicato alla comunità: “Echo – European Community Hub for Opportunities” è il nome del nuovo spazio fortemente voluto e realizzato grazie alla collaborazione tra Giosef Siracusa, Arcigay Siracusa e REA – Rete Empowerment Attiva. L’inaugurazione ufficiale è prevista per sabato 10 gennaio alle 10.30, nella sede di corso Timoleonte 96, a Siracusa.

“Echo” nasce come spazio di comunità sicuro, aperto e inclusivo, pensato per accogliere, ascoltare e sostenere in particolare giovani, donne e persone LGBTQIA+, aperto a tutte le persone che desiderano partecipare attivamente alla vita comunitaria. L’obiettivo è creare un ambiente vivo e partecipato, capace di diventare un punto di riferimento sul territorio.

Il nuovo hub ospiterà incontri, sportelli di ascolto, attività creative, riunioni, laboratori e momenti di condivisione, promuovendo relazioni, empowerment e partecipazione attiva. “Echo” vuole essere uno spazio da attraversare, abitare e sentire proprio, in cui ogni persona possa trovare ascolto, supporto e opportunità di crescita.

Con l’apertura di “Echo”, le realtà promotrici confermano il loro impegno nel costruire reti solidali e inclusive, valorizzando il dialogo, la diversità e il protagonismo delle comunità locali. A partire dalle 18, dello stesso giorno, lo spazio aprirà le sue porte a tutti per un momento conviviale informale: un’occasione per conoscersi, scambiare due chiacchiere, giocare insieme e cantare al karaoke, vivendo “Echo” fin da subito come uno luogo di relazione, condivisione e comunità.