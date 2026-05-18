Siracusa: nasce “Game & Growth”, il progetto per il benessere dei minori tra studio, tecnologia e socialità

Il Comitato Attivisti Siracusani (C.A.S.) annuncia la partecipazione all’Avviso Pubblico del Comune di Siracusa per la creazione del Catalogo dei servizi socio-educativi dedicati ai minori, presentando il progetto “Game & Growth – Imparare, Socializzare e Crescere Insieme”.

L’iniziativa è rivolta ai giovani tra i 6 e i 17 anni e nasce con l’obiettivo di contrastare la povertà educativa, offrendo nuove opportunità di crescita personale, inclusione sociale e sviluppo delle competenze attraverso un modello educativo innovativo e vicino al linguaggio delle nuove generazioni.

Il progetto prevede attività di sostegno scolastico e aiuto compiti, momenti di socializzazione, gaming educativo e LAN party controllati, oltre a laboratori STEM e digitali. Tra gli elementi più innovativi figurano l’utilizzo di droni educativi sotto i 250 grammi, esperienze immersive con visori di realtà virtuale a 360 gradi e laboratori dedicati al gaming consapevole, finalizzati a promuovere collaborazione, rispetto delle regole e spirito di squadra.

Accanto alle nuove tecnologie, il progetto punta anche sul recupero delle relazioni sociali reali attraverso attività tradizionali come giochi collezionabili e figurine. Particolare attenzione sarà riservata ai minori in condizioni di fragilità sociale, economica o con disabilità, garantendo accessibilità e inclusione.

“Game & Growth” si inserisce nel percorso avviato dal Comune di Siracusa per costruire una vera “comunità educante”, mettendo al centro i bisogni dei più giovani e offrendo strumenti concreti per prevenire la dispersione scolastica, ridurre l’isolamento sociale e rafforzare il senso di comunità.

I servizi saranno rivolti ai minori appartenenti a nuclei familiari residenti nel Comune di Siracusa e utenti Tari. In attesa dell’esito dell’istruttoria comunale, il Comitato è già al lavoro per organizzare le attività e coinvolgere famiglie, scuole e territorio. Nei prossimi mesi saranno comunicate le modalità di iscrizione, il calendario degli incontri e gli eventi pubblici di presentazione del progetto.