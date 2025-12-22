Siracusa, nasce il comitato “Rinascita Borgata Santa Lucia”

È stato ufficialmente costituito il comitato cittadino “Rinascita Borgata Santa Lucia”, con l’obiettivo di promuovere e difendere la qualità della vita dei residenti, la tutela dell’identità storica del quartiere e il diritto a una città equa, vivibile e a misura di abitante.

Il comitato ha nominato come presidente Giuseppe Garro, da anni attento osservatore delle dinamiche sociali e urbane del quartiere, e riunisce un gruppo eterogeneo di residenti, professionisti, commercianti e giovani che condividono la necessità di ripensare lo sviluppo della Borgata alla luce delle trasformazioni economiche e urbanistiche in atto.

Il comitato “Rinascita Borgata Santa Lucia” si propone di monitorare le politiche pubbliche che riguardano il quartiere, dialogare con le istituzioni, promuovere momenti di confronto e partecipazione attiva e avanzare proposte concrete su temi come residenzialità e affitti a lungo termine, decoro urbano e servizi pubblici, tutela del patrimonio storico e dell’identità locale, equilibrio tra attività economiche e qualità della vita.

Nei prossimi giorni saranno attivati i canali ufficiali di comunicazione del comitato e verrà convocata un’assemblea pubblica per illustrare i primi punti programmatici e per continuare a raccogliere adesioni da parte dei cittadini interessati.