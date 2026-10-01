Siracusa, nasce la Consulta comunale Scuola ed educazione: candidature aperte

Attualità · fino al 31 ottobre

Fare proposte e dare pareri all’Amministrazione comunale su tutti i temi che riguardano la scuola e l’educazione, con l’obiettivo principale di migliorare la qualità del servizio scolastico e dei servizi collegati. Sono questi i compiti della Consulta comunale Scuola ed educazione, istituita dal Comune di Siracusa, che ha aperto le candidature per farne parte. Le domande vanno presentate entro il 31 ottobre 2026.

Con questo organismo il Comune vuole coinvolgere cittadini e associazioni nelle scelte sulla scuola, in base al principio di sussidiarietà. L’istruzione è considerata un pilastro della comunità e anche un’occasione per stare insieme e integrarsi. Tra gli obiettivi ci sono anche il collegamento con l’università e il mondo della formazione, la crescita culturale e professionale degli studenti e la loro educazione al decoro urbano, al rispetto dell’ambiente e alle regole del vivere civile.

L’Assemblea della Consulta avrà 19 componenti, divisi in cinque gruppi:

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tre esperti: un pedagogista, uno psicologo e un assistente sociale;

quattro dirigenti e coordinatori: il dirigente di un istituto superiore, quello di un istituto comprensivo, quello di una scuola paritaria e il coordinatore di un asilo nido;

quattro genitori: un rappresentante dei genitori nel consiglio d’istituto di una scuola superiore, uno di un istituto comprensivo, un genitore di studenti di una scuola paritaria e un genitore di bambini che frequentano l’asilo nido;

quattro studenti delle superiori: un rappresentante degli studenti nel consiglio d’istituto, uno studente di una scuola paritaria, uno studente con disabilità e uno studente che non è cittadino dell’Unione europea;

quattro figure del personale scolastico: un direttore dei servizi generali e amministrativi (Dsga), un docente curricolare, un docente di sostegno e un assistente all’autonomia e alla comunicazione (Asacom) in servizio.

Possono candidarsi i residenti a Siracusa che non hanno incarichi di governo a livello locale, regionale o nazionale. La domanda va presentata con il modulo allegato all’avviso. L’avviso, il modulo e il regolamento della Consulta sono pubblicati sull’albo pretorio online, sul sito del Comune di Siracusa e sulla pagina del Settore Istruzione.