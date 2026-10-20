Siracusa, nasce l’elenco degli elettori fuori sede: possono votare nel Comune di domicilio

Attualità · La domanda

Il Comune di Siracusa istituirà l’elenco comunale degli elettori fuori sede, una misura che consentirà a determinate categorie di cittadini temporaneamente domiciliati lontano dal proprio Comune di residenza di esercitare il diritto di voto senza dover necessariamente rientrare nel territorio di iscrizione elettorale. La novità arriva in attuazione dell’articolo 8 della legge 9 ottobre 2026, numero 180, e delle indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell’Interno numero 65/2026.

Potranno richiedere l’iscrizione gli studenti e i lavoratori domiciliati per almeno nove mesi in un Comune situato in una Regione diversa da quella di residenza. La possibilità è estesa anche ai pazienti sottoposti a cure o trattamenti sanitari per almeno tre mesi, nonché ai familiari e ai caregiver che li assistono o accompagnano.

La misura riguarderà le elezioni politiche, le elezioni europee e i referendum costituzionali e abrogativi, mentre resteranno escluse le consultazioni amministrative e regionali. La domanda dovrà essere presentata al Comune di temporaneo domicilio, personalmente oppure per via telematica, allegando un documento d’identità e la documentazione che attesti la condizione di elettore fuori sede. Sarà possibile anche ricorrere a un’autodichiarazione secondo quanto previsto dal Dpr 445/2000.

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L’iscrizione potrà essere revocata con le stesse modalità ed entro i termini previsti per la presentazione della domanda a questo link.