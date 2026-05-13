Siracusa, nasce lo Sportello del cittadino Pentapoli: sei professionisti al fianco dei più fragili

Nasce a Siracusa lo Sportello del cittadino Pentapoli. Un gesto concreto di solidarietà e civismo che vede insieme sei professionisti: avvocati Silvano La Rosa, Emanuele Gionfriddo, Sonia Ambrogio, Angelo Ripoli, Giancarlo Giuliano e la dott.ssa Giusy Limpido esperta in fiscale e previdenziale. Mettono gratuitamente le loro competenze al servizio della comunità, con un obiettivo chiaro: ammortizzare le difficoltà delle fasce più deboli del territorio, facilitando loro l’accesso al diritto senza barriere economiche.

“La forza di Pentapoli è l’approccio integrato. I problemi reali non sono mai solo fiscali o solo legali – si legge in una nota – Una causa di malasanità tocca diritti, previdenza e tasse. Una separazione coinvolge casa, figli e reddito. Per questo il team unisce competenze fiscali, legali, tecniche, previdenziali e sociali per dare risposte complete a 360 gradi, soprattutto a chi rischia di arrendersi davanti alla complessità. Conosciamo Siracusa, i suoi uffici e le sue lentezze. Parliamo la lingua delle persone, non quella dei codici. Il primo orientamento è sempre gratuito, perché il diritto non può dipendere dal portafoglio e la dignità non può fermarsi davanti a un modulo. Vogliamo che nessuno si senta abbandonato. Aiutare chi fa più fatica è un dovere civico. La burocrazia non può essere una gabbia, e la solidarietà deve diventare metodo. Dietro ogni pratica c’è una persona e dietro ogni persona c’è una comunità che si prende cura”