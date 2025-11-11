Siracusa, nasce “Next Polis – Accademia di Formazione politica”

L’Associazione Discover Siracusa annuncia il lancio di Next Polis – Accademia di formazione politica, aperta a tutte le associazioni politiche giovanili di Siracusa – partitiche e non – con l’obiettivo di promuovere un dialogo qualificato tra il mondo dell’associazionismo politico e culturale. Il presidente Giuseppe Di Pisa dichiara: «Le nuove generazioni hanno l’occasione di mostrare che la politica migliore nasce da un confronto autentico, rispettoso e capace di ascolto. L’Accademia rappresenta un passo in questa direzione, perché mette al centro due idee semplici e fondamentali. La prima è che il dialogo richiede rispetto reciproco, senza spazio per chi nega il valore della convivenza democratica. La seconda è che ogni persona coinvolta nel dibattito pubblico merita considerazione, libertà e dignità, indipendentemente dall’appartenenza politica o sociale. Vogliamo che l’Accademia accolga tutte le realtà giovanili, senza eccezioni. Chiunque creda in un confronto serio, aperto e non strumentale ha pieno titolo per partecipare e contribuire».

Discover Siracusa, avendo già sentito alcune associazioni politiche giovanili sia partitiche (di tutte le collocazioni partitiche) che apartitiche, invita tutte le associazioni, movimenti e partiti giovanili siracusani a prendere parte al percorso in qualità, non di semplici partecipanti, ma di co-organizzatori. L’Associazione agirà come promotore e facilitatore, lasciando spazio a tutti nella progettazione e nella gestione dell’iniziativa. Next Polis sarà costruita insieme agli interessati, così da garantire un ambiente vivo, plurale e davvero partecipato.

“Si invita pertanto a prendere parte all’incontro del giorno 18, presso il Vivaio Comunale di Siracusa (Via di Villa Ortisi n. 56), alle ore 19:00, nel corso del quale redigeremo insieme la carta d’intenti dell’Accademia e costituiremo un gruppo di lavoro equamente rappresentativo di tutte le realtà che desiderano partecipare” conclude il presidente Di Pisa.