Siracusa, nasce One Health Sicilia: i veterinari fanno rete per valorizzare la professione

Attualità · Benessere animale

Valorizzare la figura del medico veterinario, far conoscere le molteplici funzioni che svolge nella tutela della salute pubblica e promuovere una maggiore consapevolezza del suo ruolo nella società. Nasce con questi obiettivi One Health Sicilia, associazione costituita ufficialmente il 13 ottobre 2026.

L’iniziativa è nata dall’esigenza di un gruppo ristretto di professionisti che, attraverso il confronto, ha progressivamente allargato la partecipazione fino a riunire – a oggi – circa venti persone tra soci fondatori e componenti dell’assemblea. Non c’è stato un singolo promotore, ma una necessità condivisa: restituire centralità a una professione che, secondo i fondatori, negli ultimi tempi è stata messa in secondo piano rispetto ad altre figure sanitarie.

Alla guida dell’associazione c’è il dottor Nazzareno Naso, presidente e specialista ambulatoriale dell’area A, dedicata alla sanità animale. La vicepresidente è la dottoressa Paola Sgandurra, specialista ambulatoriale che si occupa di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. Il ruolo di segretaria è ricoperto dalla dottoressa Rosatea Di Martino, dirigente veterinaria nella stessa area e, parallelamente, libera professionista nel settore della salute degli animali da compagnia.

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La scelta del nome One Health Sicilia richiama una visione della salute nella quale la medicina veterinaria riveste un ruolo fondamentale. Il veterinario, spiegano i promotori, viene spesso percepito come una figura che interviene esclusivamente nella cura di cani e gatti, mentre le sue competenze abbracciano ambiti molto più ampi, dalla sanità animale alla sicurezza degli alimenti destinati al consumo umano.

L’associazione nasce proprio dalla volontà di far comprendere questa complessità. Il medico veterinario si occupa delle malattie degli animali, comprese quelle che possono essere trasmesse all’uomo, ma anche dei controlli sugli allevamenti, sulla filiera alimentare e sui prodotti di origine animale. Un lavoro che contribuisce alla prevenzione dei rischi sanitari e alla tutela della salute collettiva.

La necessità di un approccio integrato è diventata ancora più evidente con la diffusione delle zoonosi e con il fenomeno dello spillover, attraverso il quale alcuni agenti patogeni possono passare da una specie all’altra. L’esperienza del Covid ha ulteriormente richiamato l’attenzione sull’importanza di comprendere le relazioni tra salute animale e salute umana. Da qui l’esigenza di far riconoscere il veterinario come parte integrante di questo sistema, superando una visione limitata alle sole attività cliniche sugli animali da compagnia.

Tra le funzioni che One Health Sicilia intende contribuire a rendere maggiormente conosciute c’è il lavoro svolto dai veterinari dei servizi pubblici. Nell’ambito della sanità animale, i professionisti operano negli allevamenti, effettuano prelievi e verificano lo stato di salute degli animali destinati a diventare derrate alimentari. Quando necessario, vengono applicate misure come l’isolamento o l’abbattimento degli animali per prevenire la diffusione delle malattie.

Tra le patologie richiamate dai promotori figurano la brucellosi e la tubercolosi, che possono comportare rischi anche per la salute umana. Un’altra area di intervento riguarda l’ispezione degli alimenti di origine animale. I veterinari effettuano controlli nei macelli per verificare le condizioni delle carni, nelle pescherie e negli altri contesti interessati dalla commercializzazione e conservazione degli alimenti.

La prevenzione passa inoltre attraverso il controllo delle condizioni igieniche, del benessere animale e dei farmaci utilizzati negli allevamenti. Un uso scorretto degli antibiotici può infatti contribuire al fenomeno dell’antibioticoresistenza, con conseguenze anche per la salute umana.

Ovviamente la professione veterinaria comprende anche la tutela degli animali da compagnia, un ambito che assume rilevanza non soltanto sanitaria, ma anche sociale ed emotiva. Ma tra le ragioni che hanno portato alla nascita dell’associazione c’è anche la volontà di affrontare le difficoltà che interessano la professione veterinaria.

Secondo i promotori, si tratta di un lavoro complesso, che richiede competenze ampie e diversificate e che non sempre riceve un riconoscimento economico adeguato. Soprattutto nell’ambito della libera professione, la mancanza di specializzazioni chiaramente definite e di percorsi formativi accessibili rappresenta una criticità. I master possono offrire una formazione qualificata, ma non sempre consentono di ottenere un riconoscimento formale come specialisti. Questa situazione, secondo quanto evidenziato dai fondatori, rende più difficile valorizzare le competenze acquisite e ottenere un adeguato riconoscimento professionale.

A ciò si aggiungono la riduzione delle opportunità di inserimento nel settore pubblico e un mercato della libera professione spesso caratterizzato dalla competizione sui prezzi. I promotori ritengono inoltre che le competenze dei veterinari non siano sempre comprese appieno e che il loro contributo alla salute pubblica venga talvolta considerato marginale rispetto a quello di altre figure professionali.

Una delle proposte è quindi quella di promuovere tavoli tecnici di confronto tra medici veterinari e medici della medicina umana, soprattutto sul tema delle malattie infettive. L’obiettivo sarebbe favorire una maggiore collaborazione e riconoscere il ruolo dei veterinari nei processi di prevenzione e tutela della salute collettiva.

One Health Sicilia nasce dalla provincia di Siracusa, ma l’intenzione dei promotori è quella di ampliare progressivamente la partecipazione, coinvolgendo colleghi provenienti dalle altre province dell’Isola e prendendo parte anche a iniziative di carattere regionale. L’ambizione è quindi costruire uno spazio di confronto tra professionisti con esperienze e specializzazioni differenti, capace di promuovere la figura del veterinario e contribuire alla diffusione di una cultura della prevenzione. L’associazione ha aperto le adesioni a chi è interessato a partecipare al progetto. Per richiedere l’iscrizione è possibile scrivere all’indirizzo Onehealthsicilia@gmail.com.