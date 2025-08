Siracusa, nasconde un revolver negli slip: arrestato. Ha un precedente per omicidio

Continua l’attività della Questura di Siracusa di contrasto e repressione del fenomeno della detenzione illegale di armi, alla luce dei recenti ritrovamenti di armi e dei gravi episodi di cronaca che si sono registrati in città e in provincia.

Nel pomeriggio di mercoledì, la Squadra Mobile ha effettuato un controllo in un’attività commerciale di piazza Pancali. Qui, nei pressi del dehors, è stato sottoposto a controllo un pregiudicato noto ai poliziotti, annoverante, tra gli altri, un precedente per omicidio. L’attività ha dato riscontro positivo, in quanto l’uomo è stato trovato in possesso di un revolver rifornito di cinque colpi calibro 9 mm, occultato all’interno della biancheria intima.





Il soggetto, pertanto, è stato arrestato per porto abusivo di arma da fuoco e condotto al carcere di Cavadonna.

Considerato il fatto che è stata trovata a un soggetto pluripregiudicato per gravi reati un’arma pronta all’uso nei pressi di un locale nel centro di Ortigia, il Questore ha disposto un’intensificazione dei controlli anche negli esercizi pubblici, ai fini dell’adozione dei provvedimenti amministrativi di competenza.