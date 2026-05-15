Siracusa, nascondeva 18 chili di droga nel divano letto: arrestato

Nella giornata di ieri agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Squadra Mobile della Questura di Siracusa, hanno arrestato un quarantanovenne, già noto alle Forze dell’Ordine.

Nel corso di un’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli investigatori hanno effettuato una perquisizione domiciliare a carico dell’indagato, che è stato trovato in possesso di circa 179 panetti di hashish, nascosti in casa, ancora sigillati, per un totale di 18 chili. In particolare la sostanza era nascosta all’interno di un’intercapedine di un divano letto.

Il valore totale dello stupefacente avrebbe fruttato allo spaccio al dettaglio circa duecentosettantamila euro. Al termine degli atti l’arrestato è stato sottoposto associato al carcere di Cavadonna in attesa dell’udienza di convalida.

È obbligo rilevare che la posizione dell’indagato, per il quale vige il principio di non colpevolezza sino al terzo grado di giudizio, verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Sono in corso attività di indagine al fine di ricostruire i collegamenti sul territorio del soggetto tratto in arresto.