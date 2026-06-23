Siracusa, nascondeva hashish in auto: arrestato per spaccio

Nella giornata di ieri agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Squadra Mobile della Questura di Siracusa, hanno arrestato un sessantasettenne, già noto alle Forze dell’Ordine.
Nel corso di un’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli investigatori hanno effettuato un controllo in via Luigi Cassia, fermando l’uomo a bordo della propria autovettura. A seguito di perquisizione all’interno dell’abitacolo sono stati trovati due panetti di hashish dal peso complessivo di circa 200 grammi
Il valore totale dello stupefacente avrebbe fruttato allo spaccio al dettaglio circa duemila euro. Al termine degli atti l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.
È obbligo rilevare che la posizione dell’indagato, per il quale vige il principio di non colpevolezza sino al terzo grado di giudizio, verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria nel corso dell’iter processuale e definita solo a seguito dell’eventuale emissione di una sentenza di condanna passata in giudicato, in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.
Sono in corso attività di indagine al fine di ricostruire i collegamenti sul territorio del soggetto tratto in arresto.
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