Siracusa, “Natale alla Borgata”: oggi inaugurazione de “Le Vie degli Schiaccianoci” e della casa di Babbo Natale

Oggi (9 dicembre) la borgata Santa Lucia si prepara a vivere un pomeriggio di festa e condivisione con uno degli appuntamenti più significativi del calendario. Inizia, infatti, “Il Natale alla Borgata”, un programma di eventi promosso dal Comune di Siracusa in collaborazione con differenti associazioni e operatori economici. All’interno di un progetto denominato “Le Vie degli Schiaccianoci”, si terranno inoltre “Il Natale gira con te”, la Casa di Babbo Natale e l’Officina degli Elfi, in un’atmosfera ricca di magia, luci e creatività.

Tutto inizierà oggi al Monumento ai Caduti Italiani d’Africa dove, alle ore 17,40, un Bus Lillipuziano sarà disponibile con gli animatori pronti ad accogliere il pubblico. Chi lo desidera, potrà parcheggiare l’auto in piazza Cappuccini e raggiungere comodamente il punto di partenza, evitando così attese e difficoltà di parcheggio. Alle 18.00 il Bus Lillipuziano partirà per raggiungere piazza Euripide, dove sarà accolto dalla musica del Corpo Bandistico della Città di Siracusa, da figuranti, animatori e da un’atmosfera festosa in perfetto spirito natalizio.

Durante il tragitto, il bus effettuerà anche due fermate: al Christmas Village dei Villini di corso Umberto e lungo corso Gelone prima di rientrare nuovamente in piazza Euripide. È da qui che prenderà avvio la carovana del Natale, che attraverserà via Agatocle e soprattutto via Piave, trasformata per l’occasione nella suggestiva Via degli Schiaccianoci. Lungo questo percorso, i partecipanti potranno ammirare decine di schiaccianoci colorati, realizzati dalla comunità, dalle associazioni e dagli operatori economici della Borgata, in un progetto condiviso che valorizza l’identità e la creatività del quartiere. Ogni Schiaccianoce porterà un messaggio sul senso civico, sul rispetto dell’altro, sul senso di comunità. L’installazione rimarrà fissa fino al 6 gennaio.

La carovana proseguirà, poi, fino a piazza Santa Lucia dove saranno inaugurate ufficialmente la Casa di Babbo Natale e l’Officina degli Elfi. Le due installazioni saranno aperte ogni giorno fino al 24 dicembre, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 20, offrendo a bambini e famiglie momenti di intrattenimento che arricchiranno l’esperienza natalizia del quartiere.

Al termine della manifestazione, il Bus Lillipuziano sarà nuovamente a disposizione in via Agatocle per accompagnare quanti vorranno fare ritorno al Monumento ai Caduti Italiani d’Africa. La stessa manifestazione “ Il Natale gira con te” sarà ripetuta con le stesse modalità e orari giorno 19 dicembre.

“La giornata di oggi – commenta il Sindaco Francesco Italia- rappresenta un momento importante del progetto “Il Natale alla Borgata”, un ricco calendario promosso dal Comune di Siracusa che ha messo concretamente insieme associazioni, attività e comunità per valorizzare le vie storiche del quartiere e creare un itinerario natalizio diffuso, capace di coinvolgere cittadini, famiglie e visitatori”.