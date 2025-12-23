Siracusa, Natale di solidarietà in Pediatria: protagonisti gli ultras “Nun ci semu ca testa”

Un gesto di solidarietà e vicinanza che va oltre i colori e le rivalità sportive. Dopo l’iniziativa dei tifosi della Curva Anna, nella mattinata di oggi una rappresentanza del gruppo ultras del Siracusa Calcio “Nun ci semu ca testa”, che occupa la gradinata dello stadio Nicola De Simone ed è da sempre anima portante del tifo aretuseo, si è recata nel reparto di Pediatria dell’ospedale Umberto I di Siracusa.

Una nuova testimonianza di come, in occasioni come queste, lo spirito di solidarietà riesca ad abbattere ogni barriera, legando mondi come quello ultras e quello sanitario, apparentemente distanti tra loro. L’obiettivo dell’iniziativa è stato quello di regalare un sorriso ai piccoli pazienti ricoverati nel reparto del nosocomio cittadino, attraverso la consegna di dolciumi e doni.

Un momento semplice ma carico di significato, che ha portato un po’ di calore e leggerezza in un reparto dove il Natale assume inevitabilmente un sapore diverso dal solito. L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo non solo dai bambini e dalle loro famiglie, ma anche dal personale sanitario, che ha apprezzato il gesto e l’attenzione rivolta ai piccoli degenti.

Un segnale che dimostra ancora una volta come il mondo del tifo organizzato sappia esprimere anche valori di umanità, condivisione e attenzione verso i più fragili, soprattutto in un periodo dell’anno che richiama alla solidarietà e alla vicinanza reciproca.