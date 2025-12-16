Siracusa, Natale nei siti culturali: le mostre alla Galleria regionale di Palazzo Bellomo

Numerose le iniziative organizzate nei siti culturali della Regione Siciliana nel periodo delle festività natalizie. Musei, parchi archeologici e gallerie offriranno appuntamenti speciali, aperture straordinarie ed esperienze di varia natura pensate per valorizzare l’eccezionale bellezza del patrimonio dell’Isola.

“Un’offerta così ricca e variegata – dice l’assessore ai Beni culturali e all’identità siciliana Francesco Paolo Scarpinato – è fondamentale perché significa avere un programma di attività adatte a tutti: dagli appassionati d’arte ai visitatori occasionali, fino ai più piccoli, che, in occasione del Natale, possono così avvicinarsi alla cultura in modo semplice, coinvolgente e divertente. Una programmazione così ampia e diversificata accresce la capacità attrattiva dei nostri siti, rendendoli punti di riferimento per chi desidera vivere un’esperienza di qualità”

A Siracusa alla Galleria regionale di Palazzo Bellomo: mostra fotografica “Attraverso la collezione”, realizzata dagli studenti del MADE (Mediterranean Arts & Design Program) in collaborazione con l’accademia “Rosario Gagliardi”, fino al primo gennaio; mostra “Gesù Bambino nasce al Bellomo”, curata interamente dal personale della Galleria, fino al 25 gennaio.