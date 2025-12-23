Siracusa, Natale sereno: due denunciati e tre automobilisti sanzionati

Nella giornata di ieri, agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa e al Reparto Prevenzione Crimine di Catania, hanno effettuato uno straordinario servizio di controllo del territorio in occasione delle imminenti festività di fine anno, concentrando la loro azione preventiva nelle zone commerciali della città.

Nel corso dei controlli sono state identificate 135 persone e controllati 97 veicoli. tre automobilisti sono stati sanzionati per violazioni al codice della strada (guida senza patente e utilizzo di cellulari durante la guida).

In tale contesto operativo, un uomo di 39 anni è stato denunciato per il reato di evasione dagli arresti domiciliari cui è sottoposto e di furto aggravato ed un altro uomo di 32 anni è stato denunciato per violato i doveri di custodia di un mezzo posto sotto sequestro.

I servizi di prevenzione e sicurezza continueranno, come già comunicato, nei prossimi giorni al fine di garantire un Natale sereno all’insegna della sicurezza e del claim della Polizia di Stato #essercisempre.