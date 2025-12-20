Siracusa, Natale sicuro: aumentano i controlli. Sanzioni

Questa mattina, agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa e al Reparto Prevenzione Crimine di Catania, hanno effettuato uno straordinario servizio di controllo del territorio in occasione delle imminenti festività di fine anno, concentrando la loro azione preventiva nelle zone commerciali della città.

Nel corso dei controlli sono state identificate 118 persone e controllati 70 veicoli. Sei automobilisti sono stati sanzionati per violazioni al codice della strada (guida senza patente e utilizzo di cellulari durante la guida). Quattro mezzi sono stati sequestrati.

In tale contesto operativo, un uomo di 69 anni è stato denunciato per il reato di ricettazione del ciclomotore sul quale viaggiava.

I servizi di prevenzione e sicurezza continueranno nei prossimi giorni al fine di garantire un Natale sereno all’insegna della sicurezza e del claim della Polizia di Stato #essercisempre.