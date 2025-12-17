Siracusa, navette gratuite per l’Ottava di santa Lucia

Dopo la positiva esperienza di giorno 13, il settore Mobilità e trasporti e Sais Autolinee hanno deciso di riproporre le navette gratuite anche sabato 20, in occasione della processione per l’Ottava di santa Lucia.

I mezzi collegheranno i parcheggi Elorina e Von Platen con i Villini del corso Umberto, dalle ore 14 alle 2; le corse saranno ogni 20 minuti, nel primo caso, e ogni 15 nel secondo.

Un’altra novità riguarda il periodo delle feste natalizie. Dal 20 dicembre al 7 gennaio sarà in vigore il Christmas Ticket con un prezzo dimezzato rispetto al normale: 60 centesimi per ogni singola corsa urbana anziché 1 euro e 20 centesimi. I biglietti sono a disposizione di residenti e non e potranno essere acquistati solo on-line, sul sito o sull’app della Sais.