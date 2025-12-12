Siracusa, navette gratuite per raggiungere la processione di Santa Lucia

“Le navette in partenza domani dai parcheggi di via Elorina e Von Platen saranno gratuite, così da favorire la partecipazione alla processione di santa Lucia senza doversi muovere per la città con le auto private”. Lo comunica l’assessore alla Mobilità e Trasporti Enzo Pantano. ​“Si potranno lasciare le macchine nelle due aree di sosta – prosegue – e salire comodamente a bordo dei bus. Ringrazio Sais Autolinee per la disponibilità dimostrata nell’accogliere l’invito dell’Amministrazione, rendendo così possibile un servizio importante e senza costi per i cittadini”.

​Giorno 13 dicembre, dal parcheggio di via Elorina, il servizio sarà attivo dalle 14 alle 22, con corse ogni 20 minuti in collegamento diretto con i Villini di corso Umberto e ritorno. Successivamente, dalle 23 alle 2, la navetta effettuerà anche l’ingresso in Ortigia, compiendo il periplo dell’isolotto. ​Dal parcheggio Von Platen, sempre il 13 dicembre, le navette saranno operative dalle 14 alle 2, sempre con arrivo ai Villini e ritorno. In questo caso le corse avranno una frequenza media di 15 minuti.