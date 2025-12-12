Siracusa, navette gratuite per raggiungere la processione di Santa Lucia

“Le navette in partenza domani dai parcheggi di via Elorina e Von Platen saranno gratuite, così da favorire la partecipazione alla processione di santa Lucia senza doversi muovere per la città con le auto private”. Lo comunica l’assessore alla Mobilità e Trasporti Enzo Pantano. “Si potranno lasciare le macchine nelle due aree di sosta – prosegue – e salire comodamente a bordo dei bus. Ringrazio Sais Autolinee per la disponibilità dimostrata nell’accogliere l’invito dell’Amministrazione, rendendo così possibile un servizio importante e senza costi per i cittadini”.
Giorno 13 dicembre, dal parcheggio di via Elorina, il servizio sarà attivo dalle 14 alle 22, con corse ogni 20 minuti in collegamento diretto con i Villini di corso Umberto e ritorno. Successivamente, dalle 23 alle 2, la navetta effettuerà anche l’ingresso in Ortigia, compiendo il periplo dell’isolotto. Dal parcheggio Von Platen, sempre il 13 dicembre, le navette saranno operative dalle 14 alle 2, sempre con arrivo ai Villini e ritorno. In questo caso le corse avranno una frequenza media di 15 minuti.
