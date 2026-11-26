Cultura · Beni culturali

Il Parco archeologico e paesaggistico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai ha pubblicato gli orari di apertura per il mese di dicembre 2026. Nei giorni festivi, come l’8, il 25 e il 26 dicembre, valgono gli orari della domenica.

Area archeologica della Neapolis (Siracusa)

Dal lunedì al sabato apre alle 8.30 e chiude alle 16.40, con ultimo biglietto alle 15.30. La domenica e nei festivi apre alle 8.30 e chiude alle 13.40, con ultimo biglietto alle 12.30.

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Museo archeologico Paolo Orsi (Siracusa)

Il lunedì è chiuso. Dal martedì al sabato apre alle 9 e chiude alle 19, con ultimo biglietto alle 18. La domenica e nei festivi apre alle 9 e chiude alle 13.45, con ultimo biglietto alle 13.





Teatro antico di Akrai (Palazzolo Acreide)

Dal lunedì al sabato apre alle 8.30 e chiude alle 16.40, con ultimo biglietto alle 16. La domenica e nei festivi apre alle 8.30 e chiude alle 13.40, con ultimo biglietto alle 13.





Museo archeologico di Palazzo Cappellani (Palazzolo Acreide)

Il lunedì è chiuso. Dal martedì al sabato apre alle 8.30 e chiude alle 19, con ultimo biglietto alle 18. La domenica e nei festivi apre alle 8.30 e chiude alle 13.45, con ultimo biglietto alle 13.15.





Villa romana del Tellaro (Noto)

Dal lunedì al sabato apre alle 8.30 e chiude alle 16.40, con ultimo biglietto alle 16. La domenica e nei festivi apre alle 8.30 e chiude alle 13.40, con ultimo biglietto alle 13.

Il Parco avverte che orari e giorni di apertura potranno subire modifiche, che saranno comunicate in tempo.