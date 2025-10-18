Siracusa, nel “deserto” dei diritti la Cgil conferma l’impegno per la cooperazione e la solidarietà

Nel mondo sono sparsi tanti deserti del diritto e la CGIL e le sue organizzazioni intendono, con appositi progetti, realizzare azioni di solidarietà, cooperazione, assistenza e formazione. Affinché il diritto al lavoro, alla sicurezza, a servizi sanitari civili, siano diritti e valori da affermare in realtà difficili e ancora non riconosciute dal diritto internazionale.

Questo il tema trattato ieri alla Camera di Commercio di Siracusa, su iniziativa della CGIL e dello SPI CGIL dal titolo “Dal Sahara a Gaza, Territori senza voce , popoli senza Patria”, che ha visto la partecipazione straordinaria di Fatima Mahfud , ambasciatrice in Itala del Saharawi, un popolo ancora senza una patria con reali confini e con reali diritti. Un’area che ha visto nel maggio scorso una missione dell’allora segretario della CGIL di Siracusa Roberto Alosi che ieri ha fatto assistere al pubblico presente un suo documentario dal titolo “Siracusa – Saharawi , missione nel deserto dei diritti”.

Dopo i saluti del neo-segretario della CGIL di Siracusa Franco Nardi che ha assicurato l’impegno della CGIL siracusana anche sul versante dei diritti per popoli lontani , e dopo la proiezione del documentario realizzato da Roberto Alosi ha preso la parola l’ambasciatrice del Saharawi Fatima Mahfud che in un ottimo italiano ha raccontato la sua terra, il suo popolo, i conflitti in cui è stato coinvolto per anni, la vita nelle tendopoli nel deserto, il bisogno della solidarietà internazionale e ha ringraziato la CGIL per quanto già fa e per quanto farà nel futuro,.

Per quanto riguarda i progetti di solidarietà e cooperazione con il Saharawi ed altre realtà difficili in Africa e non solo ha illustrato il suo impegno i la ONG Nexus, collaterale alla stessa CGIL, che ieri era presente nel convegno siracusano con la presidente nazionale Fiorella Prodi e le operatrici Rita Tassoni, Sara Di Lello e Sara Prandi. A cui si è aggiunta anche Sara Scudero presidente della Onlus di Acireale “Mi casa es tu casa” che assiste bambini in difficoltà provenienti da quei paesi difficili.

Fra gli interventi i per testimoniare l’impegno del sindacato Domenico Bellinvia segretario regionale SPI CGIL Sicilia ed Enzo Vaccaro segretario SPI CGIL Siracusa . Con le conclusioni dell’evento del segretario regionale della CGIL Sicilia Alfio Mannino. Da segnalare anche l’intervento del responsabile nazionale del Dipartimento internazionale CGIL per la Cooperazione e la Solidarietà Salvatore Marra .

L’evento è stato moderato dal giornalista Carmelo Miduri.