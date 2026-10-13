Siracusa, nel fine settimana aperto al pubblico il museo Papa Pio XII

Attualità · santuario

Siracusa si prepara a vivere la seconda edizione di Monumenti Aperti, in programma sabato 17 e domenica 18 ottobre 2026, con l’apertura al pubblico del Museo Papa Pio XII, all’interno del complesso della Basilica Santuario Madonna delle Lacrime.

Il Museo Papa Pio XII custodisce un patrimonio di particolare interesse storico, artistico e devozionale. Al suo interno sono conservati antichi paramenti del Settecento e dell’Ottocento, donati negli anni al Santuario della Madonna delle Lacrime, oltre a opere di particolare valore e a una collezione di presepi di diversa fattura e provenienza.

“Monumenti Aperti è un’importante occasione per riscoprire luoghi e testimonianze che fanno parte della storia della nostra comunità – dichiara Antonio Bianca, presidente provinciale delle ACLI di Siracusa –. Il Museo Papa Pio XII custodisce un patrimonio che racconta la storia del Santuario e, attraverso di essa, anche una parte significativa della storia della nostra città. Aprire questi luoghi significa creare occasioni di conoscenza, partecipazione e consapevolezza del valore del nostro territorio”.

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Il Museo Papa Pio XII sarà aperto al pubblico sabato 17 e domenica 18 ottobre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17. Ad accogliere i visitatori saranno i giovani volontari del Servizio Civile ACLI.