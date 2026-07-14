Siracusa nella morsa del caldo africano: oltre 40 gradi e notti tropicali

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Video · Le previsioni

La Sicilia si prepara ad affrontare quella che potrebbe rivelarsi l’ondata di calore più intensa dell’estate 2026. L’anticiclone subtropicale africano, dopo aver arroventato Spagna e Francia nelle ultime settimane, sta progressivamente traslando verso il Mediterraneo centrale, alimentato da una vasta area depressionaria presente a ovest della Penisola Iberica.

L’effetto sull’Isola sarà immediato: masse d’aria sahariane particolarmente calde, unite alla forte compressione dell’aria in quota e al tipico soleggiamento di luglio, determineranno un deciso aumento delle temperature, soprattutto nelle aree interne, dove i termometri potrebbero superare diffusamente la soglia dei 40 gradi.

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A confermarlo è il meteorologo Marcello Consolo, che parla di una situazione destinata a protrarsi per diversi giorni.

“Già dalla notte le temperature saranno sensibilmente più elevate – spiega –. Se oggi il caldo non è stato particolarmente intenso, da domani aumenteranno sia l’umidità sia le temperature a causa di una forte espansione dell’anticiclone africano che ha ormai sostituito completamente l’anticiclone delle Azzorre”.

Le province più esposte saranno Siracusa, Ragusa, Catania, Caltanissetta ed Enna, dove è previsto il livello massimo di allerta per le temperature elevate. Nelle zone interne del Siracusano e del Nisseno si potranno raggiungere valori compresi tra i 40 e i 43 gradi.

Più che i picchi estremi, però, a preoccupare gli esperti è la durata del fenomeno.

“Il vero problema non sono i 43 o 44 gradi registrati per poche ore – sottolinea Consolo – ma la distribuzione continua del calore. Le masse d’aria calda si susseguono senza soluzione di continuità e non permettono un reale ricambio atmosferico. È questa persistenza a rendere le estati sempre più difficili da sopportare”.

Un fenomeno che, secondo il meteorologo, si inserisce pienamente nel quadro del cambiamento climatico globale.

“Il riscaldamento climatico è ormai evidente. Oggi registriamo una temperatura media globale superiore di oltre un grado e mezzo rispetto ai valori storici. In passato, in questo periodo, brezze marine e ventilazione orientale contribuivano ad attenuare il caldo. Oggi questi meccanismi sono sempre meno efficaci e le temperature rimangono elevate anche durante la notte”.

Particolarmente critiche saranno infatti le ore serali e notturne. Le cosiddette “notti tropicali”, con minime ben oltre i 25 gradi, renderanno difficile il raffrescamento naturale degli ambienti e aumenteranno il disagio percepito dalla popolazione, soprattutto per anziani, bambini e soggetti fragili.

Secondo le previsioni, l’ondata di calore non si esaurirà in pochi giorni. “La fase più intensa proseguirà almeno fino a lunedì o martedì della prossima settimana – conclude Consolo –. Solo successivamente l’arrivo di correnti nord-atlantiche potrebbe riportare le temperature su valori più vicini alle medie stagionali, pur rimanendo in un contesto pienamente estivo”.