Siracusa, nelle mense scolastiche per insegnare la sostenibilità e la sicurezza alimentare: parte progetto del settore Istruzione

“Mensa in FormAzione: a Siracusa la refezione scolastica diventa un’eccellenza educativa” è il titolo di un incontro che il settore Istruzione del Comune di Siracusa, retto dall’assessore Edy Bandiera, terrà domani (7 maggio) all’Urban Center a partire dalle 15,30.

Si tratta di un appuntamento pubblico ma rivolto soprattutto ai dirigenti scolastici, agli insegnanti, ai genitori e ai referenti del servizio di refezione. L’obiettivo è illustrare le buone pratiche e le iniziative dell’amministrazione comunale per affermare un modello in cui il consumo dei pasti a scuola diventa occasione di consapevolezza sulla sostenibilità ambientale e sulla sicurezza alimentare.

L’incontro, introdotto dall’assessore Bandiera, si svolgerà con la formula del talk-show. Interverranno un dietista, che parlerà di prodotti biologici e a “chilometro zero”; lo chef e docente Giovanni Fichera; gli esperti di igiene alimentare dell’Asp e quelli di tecnologia per una maggiore sicurezza nelle mense scolastiche.

Al progetto sono collegati due concorsi rivolti agli alunni: “Un mare di idee”, dedicato al consumo del pesce e alla lotta allo spreco alimentare; e “Legumi, i sultani della dieta mediterranea” con il quale i ragazzi scopriranno il viaggio dei prodotti dal campo alle mense e realizzeranno un ricettario.