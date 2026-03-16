Siracusa, nelle scuole arriva “La giornata del cane e del gatto”: progetto educativo per insegnare ai bambini il rispetto degli animali

Il 27 marzo, all’Istituto Wojtyla di Siracusa, nella sede di via Basilicata, prenderà il via un progetto pilota dedicato agli alunni di terza elementare, bambini di circa otto anni.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune di Siracusa – attraverso l’assessorato al Randagismo – l’associazione Amici per la Coda e l’associazione ANPAV, con la partecipazione dell’educatrice cinofila Daniela Nastasi.

Il progetto prevede un incontro educativo della durata complessiva di circa due ore, intitolato “La giornata del cane e del gatto”, che coinvolgerà due classi della scuola.

L’obiettivo è sensibilizzare i più piccoli al rispetto degli animali, in particolare del cane e del gatto, aiutandoli a comprenderli come esseri viventi dotati di bisogni, emozioni e comportamenti propri.