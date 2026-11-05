Siracusa, neomamma collegata da remoto: in Consiglio comunale esplode la polemica

SiracusaNews TV

Video · regolamento

Polemica (alla fine accennata) in Consiglio comunale a Siracusa sulla partecipazione da remoto alle sedute. Al centro della discussione la posizione di Chiara Ficara, che, dopo aver partorito e aver subito un infortunio, non può essere fisicamente presente in aula e ha chiesto di poter continuare a svolgere il proprio mandato attraverso un collegamento a distanza.

A sollevare la questione è stato il consigliere Massimo Milazzo, che ha posto una pregiudiziale richiamando il regolamento del Consiglio comunale, nel quale non è prevista la possibilità di partecipare alle sedute da remoto. Una posizione che ha provocato la reazione della collega Nadia Garro, intervenuta per richiamare l’attenzione sul tema della maternità e delle pari opportunità, ricordando anche i precedenti in cui altri consiglieri avevano ottenuto la possibilità di collegarsi a distanza per motivi di salute.

“Si parla spesso di pari opportunità, però ci sono momenti in cui dobbiamo dimostrare concretamente quanto teniamo a questo tema – ha dichiarato Garro -. Non possiamo negare questa possibilità a una consigliera che, già al nono mese di gravidanza, aveva voluto essere presente in aula per giurare e onorare il mandato ricevuto dai suoi elettori”.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Garro ha quindi ricordato che, in passato, la conferenza dei capigruppo aveva autorizzato la partecipazione da remoto dei consiglieri Sergio Bonafede e Matteo Melfi, entrambi impossibilitati a essere presenti fisicamente a causa di problemi di salute e interventi medici. “Non possiamo fare distinzioni – ha aggiunto -. Non possiamo negare oggi una possibilità che fino a un mese fa è stata concessa ad altri consiglieri. Credo che non fosse proprio il caso di sollevare questa problematica, soprattutto in una situazione così delicata”.

A sostenere la posizione di Garro sono intervenute anche la capogruppo di Grande Sicilia, Gabriella Troia, e l’assessore comunale alle Pari opportunità, Giovanna Porto. Ma a favore si è mostrato pure il gruppo di Insieme con il consigliere Ciccio Vaccaro che ha preannunciato il suo voto favorevole. Al termine del confronto, Milazzo ha ritirato la pregiudiziale, chiedendo tuttavia che venga calendarizzata una discussione generale sulla partecipazione dei consiglieri comunali da remoto, così da affrontare la questione sul piano regolamentare e non in riferimento al singolo caso.

La vicenda ha così riacceso il confronto sulla necessità di conciliare le disposizioni regolamentari con il diritto degli eletti a esercitare il proprio mandato anche in presenza di condizioni personali o sanitarie che impediscano temporaneamente la partecipazione fisica ai lavori d’aula.