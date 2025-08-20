Siracusa, nessuna “svendita” o cambio destinazione per il Palazzo degli Studi. Giansiracusa: “continuerà a ospitare istituti scolastici”

“Il Palazzo degli Studi continuerà ad ospitare istituti scolastici della città. Non esiste alcun piano di “svendita immobiliare” o di “altra destinazione” bensì la volontà di dare priorità assoluta alle esigenze della scuola e al tempo stesso rendere più efficiente la spesa pubblica”. A chiarire il futuro dell’edificio che ospita il liceo Corbino (e Rizza) è il presidente del Libero Consorzio Michelangelo, che assieme al Consigliere delegato Salvo Cannata hanno avviato una serie di interlocuzioni con i dirigenti scolastici e con la dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Siracusa, Luisa Giliberto, finalizzate a definire un piano di assegnazione degli spazi agli istituti superiori più funzionale ed efficiente.

Dopo una campagna di ascolto, condotta nel mese di luglio attraverso incontri e sopralluoghi con i Dirigenti scolastici, il 7 agosto è stata presentata una prima bozza di piano. Il 13 agosto si è svolta una nuova riunione di confronto e le varie ipotesi sono attualmente al vaglio degli uffici, per la parte tecnica e della parte politica, per quella strategica, in vista dell’adozione definitiva prevista a settembre.





“Purtroppo il decremento demografico, che negli ultimi anni ha ridotto sensibilmente la popolazione studentesca, e le proiezioni ancora più preoccupanti per i prossimi, impongono valutazioni ad ampio raggio, anche alla luce dei dati sulle iscrizioni nei vari istituti superiori della provincia – sottolineano Giansiracusa e Cannata -. Il piano ha l’obiettivo di una più razionale ed equilibrata distribuzione degli spazi scolastici; la qualità e quindi l’offerta formativa non saranno in alcun modo compromesse. Il nostro impegno è quello di garantire agli studenti, ai docenti e alle famiglie soluzioni concrete e sostenibili, all’altezza delle necessità educative e del mandato ricevuto. Il piano sarà illustrato in ogni istituto superiore e discusso nei Consigli d’Istituto, in un percorso di piena condivisione e trasparenza”.