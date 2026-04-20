Siracusa Next Gen: confronto partecipato su igiene urbana e raccolta differenziata

Si è svolto con ampia partecipazione l’incontro pubblico promosso da Siracusa Next Gen dedicato al tema della qualità dello spazio pubblico, dell’igiene urbana e della raccolta differenziata. Anche questo appuntamento – si legge in una nota firmata da Alleanza Verdi e Sinistra AVS (Europa Verde e Sinistra Italiana), Alternativa Libera, Civico4, Italia Viva, Lealtà e Condivisione, Movimento Cinque Stelle (M5S), Partito comunista italiano (PCI), Partito Democratico (PD), Sinistra Futura – “ha confermato l’interesse e il coinvolgimento della città attorno a un percorso di confronto aperto e costruttivo tra forze politiche, movimenti e realtà civiche che condividono l’obiettivo di costruire un’alternativa per Siracusa”.

Dopo settimane di lavoro e incontri di approfondimento, nel corso dell’iniziativa è stata presentata una prima proposta programmatica condivisa su uno dei temi più critici e strategici per la città. Il confronto ha messo in evidenza come, in molte realtà simili a Siracusa, siano stati già raggiunti risultati concreti in termini di maggiore pulizia urbana, incremento della raccolta differenziata e riduzione dei costi per i cittadini. Un segnale chiaro del fatto che anche per Siracusa è possibile intraprendere un percorso di cambiamento efficace e sostenibile.

La proposta presentata si fonda su alcuni punti chiave: rilancio del sistema di raccolta “porta a porta” puntuale e con soluzioni specifiche per le diverse aree della città; coinvolgimento attivo di tutta la cittadinanza e maggiore equità nel sistema; campagne strutturate di informazione e sensibilizzazione ambientale; potenziamento delle attività di controllo e supporto al servizio; sviluppo e libero accesso per i centri comunali di raccolta, i centri del riuso ed isole ecologiche; maggiore trasparenza nella gestione e accesso ai dati.

Particolarmente significativo è stato il metodo con cui si è arrivati a questa proposta: diverse forze politiche, movimenti e realtà civiche hanno lavorato insieme costruendo un percorso comune. Questo lavoro condiviso rappresenta già oggi un segnale concreto della possibilità di dar vita a una credibile e solida alternativa all’attuale amministrazione cittadina, fondata su contenuti, metodo e capacità di collaborazione. L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio già avviato con gli incontri precedenti, che hanno registrato una partecipazione significativa e crescente, confermando la volontà di costruire uno spazio stabile di confronto e proposta per la città. Siracusa Next Gen proseguirà con nuovi appuntamenti tematici, con l’obiettivo di elaborare ulteriori proposte concrete sugli altri ambiti strategici per il futuro della città.