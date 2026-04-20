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Presentata una proposta condivisa

Siracusa Next Gen: confronto partecipato su igiene urbana e raccolta differenziata

Si proseguirà con nuovi appuntamenti tematici, con l’obiettivo di elaborare ulteriori proposte concrete sugli altri ambiti strategici per il futuro della città

Si proseguirà con nuovi appuntamenti tematici, con l’obiettivo di elaborare ulteriori proposte concrete sugli altri ambiti strategici per il futuro della città

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Si è svolto con ampia partecipazione l’incontro pubblico promosso da Siracusa Next Gen dedicato al tema della qualità dello spazio pubblico, dell’igiene urbana e della raccolta differenziata. Anche questo appuntamento – si legge in una nota firmata da Alleanza Verdi e Sinistra AVS (Europa Verde e Sinistra Italiana), Alternativa Libera, Civico4, Italia Viva, Lealtà e Condivisione, Movimento Cinque Stelle (M5S), Partito comunista italiano (PCI), Partito Democratico (PD), Sinistra Futura – “ha confermato l’interesse e il coinvolgimento della città attorno a un percorso di confronto aperto e costruttivo tra forze politiche, movimenti e realtà civiche che condividono l’obiettivo di costruire un’alternativa per Siracusa”.

Dopo settimane di lavoro e incontri di approfondimento, nel corso dell’iniziativa è stata presentata una prima proposta programmatica condivisa su uno dei temi più critici e strategici per la città. Il confronto ha messo in evidenza come, in molte realtà simili a Siracusa, siano stati già raggiunti risultati concreti in termini di maggiore pulizia urbana, incremento della raccolta differenziata e riduzione dei costi per i cittadini. Un segnale chiaro del fatto che anche per Siracusa è possibile intraprendere un percorso di cambiamento efficace e sostenibile.

La proposta presentata si fonda su alcuni punti chiave: rilancio del sistema di raccolta “porta a porta” puntuale e con soluzioni specifiche per le diverse aree della città; coinvolgimento attivo di tutta la cittadinanza e maggiore equità nel sistema; campagne strutturate di informazione e sensibilizzazione ambientale; potenziamento delle attività di controllo e supporto al servizio; sviluppo e libero accesso per i centri comunali di raccolta, i centri del riuso ed isole ecologiche; maggiore trasparenza nella gestione e accesso ai dati.

Particolarmente significativo è stato il metodo con cui si è arrivati a questa proposta: diverse forze politiche, movimenti e realtà civiche hanno lavorato insieme costruendo un percorso comune. Questo lavoro condiviso rappresenta già oggi un segnale concreto della possibilità di dar vita a una credibile e solida alternativa all’attuale amministrazione cittadina, fondata su contenuti, metodo e capacità di collaborazione. L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio già avviato con gli incontri precedenti, che hanno registrato una partecipazione significativa e crescente, confermando la volontà di costruire uno spazio stabile di confronto e proposta per la città. Siracusa Next Gen proseguirà con nuovi appuntamenti tematici, con l’obiettivo di elaborare ulteriori proposte concrete sugli altri ambiti strategici per il futuro della città.


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