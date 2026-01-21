“Siracusa Next Gen”, incontro promosso dal M5S per il futuro della città

Aprire un confronto ampio e costruttivo sul futuro della città, coinvolgendo forze politiche, movimenti e comitati civici che si collocano all’opposizione dell’attuale governo cittadino. È questo l’obiettivo di “Siracusa Next Gen – dal confronto nasce lo sviluppo”, l’incontro pubblico promosso dal Movimento 5 Stelle di Siracusa, in programma sabato 31 gennaio alle ore 16:30.

L’iniziativa si terrà presso il Centro Pio La Torre, in piazza Santa Lucia, e si propone come uno spazio di dialogo aperto e partecipato, rivolto a tutte le realtà politiche e civiche che guardano con interesse al campo progressista.

Al centro dell’incontro, il confronto sulle diverse visioni della città e una riflessione condivisa su quale Siracusa si intenda costruire e lasciare alle future generazioni. Un dibattito che punta a mettere in comune idee, proposte e percorsi, in un’ottica propositiva e inclusiva, superando steccati e appartenenze rigide.

Secondo i promotori, “Siracusa Next Gen” vuole rappresentare un primo passo verso la costruzione di un dialogo stabile tra le forze di opposizione, capace di trasformare il confronto in sviluppo e partecipazione attiva, con l’obiettivo di immaginare una città più giusta, sostenibile e attenta ai bisogni dei cittadini.