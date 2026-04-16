Siracusa Next Gen lancia una proposta per la città, sabato il confronto nel campo progressista

Un momento di confronto ma anche di proposta concreta per il futuro della città. È questo l’obiettivo dell’incontro promosso da Siracusa Next Gen dal titolo “Un nuovo inizio per Siracusa”, in programma sabato 18 aprile alle 18 al Centro Pio La Torre, in piazza Santa Lucia 27c.

Al centro del dibattito i temi della qualità dello spazio pubblico, dell’igiene urbana e della raccolta differenziata, considerati nodi fondamentali per migliorare la vivibilità e la qualità della vita dei cittadini.

Esperienze analoghe in altre città hanno dimostrato che è possibile ottenere risultati concreti: più pulizia, maggiore raccolta differenziata, minori costi e un generale miglioramento dei servizi.

Siracusa Next Gen si presenta come uno spazio di confronto e proposta condivisa tra forze politiche, movimenti e realtà civiche della città che si pongono in alternativa all’attuale governo cittadino e che si collocano o guardano con interesse al campo progressista.

Proprio da questo confronto nascerà una proposta chiara, condivisa e immediatamente praticabile per Siracusa, con l’obiettivo di avviare un percorso di cambiamento concreto.

L’iniziativa vuole quindi essere non solo un momento di analisi, ma anche il punto di partenza per costruire nuove soluzioni nel segno dello slogan: “Un altro futuro è possibile”.