“Siracusa Next Gen”, prende forma uno spazio di confronto sul futuro della città

Un nuovo spazio di confronto politico e civico prende forma in città. Si è svolto nel pomeriggio di ieri l’incontro pubblico Siracusa Next Gen che ha registrato una partecipazione ampia e trasversale di forze politiche, movimenti, comitati civici e cittadini, confermando l’esistenza di un forte bisogno di dialogo aperto sul futuro di Siracusa.

L’iniziativa nasce da una proposta del Movimento 5 Stelle di Siracusa, ma è stata costruita fin dall’inizio in collaborazione con le altre forze politiche che hanno aderito. Un primo momento di dialogo tra realtà diverse, accomunate dalla volontà di avviare una riflessione seria e costruttiva su quale modello di città immaginare e consegnare alle future generazioni.

Durante l’incontro è emersa in maniera condivisa l’importanza di creare luoghi di ascolto e confronto fondati sul rispetto reciproco e sulla qualità delle idee. SIRACUSA NEXT GEN non si propone come un evento isolato, ma come un percorso aperto e continuativo: uno spazio di elaborazione politica e civica che guarda al campo progressista in senso ampio e che intende coinvolgere tutte le energie disponibili interessate a discutere, senza preclusioni, di sviluppo, diritti, ambiente, partecipazione e qualità della vita.

Significativa anche la presenza e il contributo di numerosi comitati cittadini e singoli cittadini, oltre alle organizzazioni politiche e civiche del fronte progressista. Un segnale chiaro di come il futuro della città non possa essere pensato senza un coinvolgimento diretto e attivo della comunità.

Al termine dell’incontro è stata espressa soddisfazione unanime per il clima di dialogo e confronto che si è creato. I promotori hanno sottolineato come questo primo appuntamento rappresenti solo l’inizio di un cammino che si intende proseguire nei prossimi mesi.

I prossimi incontri saranno calendarizzati a breve e saranno dedicati a temi specifici. Il primo appuntamento tematico sarà incentrato sui giovani a Siracusa, con l’obiettivo di approfondire bisogni, opportunità e prospettive delle nuove generazioni.

L’obiettivo del percorso è quello di costruire, passo dopo passo, uno spazio sempre più ampio e partecipato di elaborazione politica e civica, capace di offrire alla città idee, visioni e prospettive concrete e realizzabili per il suo futuro.