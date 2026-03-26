Siracusa, Nicita (PD) dopo l’esito del referendum: “Momento storico, serve unità e apertura alla società civile”

Il risultato del referendum in Sicilia segna, secondo il Partito Democratico, un passaggio politico significativo che richiede una nuova fase di lavoro unitario e di apertura verso la società civile. È questa la lettura del senatore Antonio Nicita, che interviene all’indomani del voto per rilanciare l’iniziativa politica del partito nella provincia di Siracusa.

«Il risultato è stato straordinario – afferma Nicita –. La provincia di Siracusa ha registrato una forte percentuale a favore del No, mentre il capoluogo ha fatto segnare uno dei dati più alti in Italia. Un segnale che va oltre il merito del quesito e che indica una mobilitazione della società civile contro scelte percepite come imposte e prive di reale confronto istituzionale».

Per il parlamentare dem, questo risultato rappresenta una domanda di cambiamento che deve essere raccolta e trasformata in proposta politica concreta. «Occorre dare corpo e voce a questo sentimento ri-costituente – spiega – soprattutto in vista dei prossimi appuntamenti elettorali amministrativi. Serve rafforzare i circoli, a partire da quello di Siracusa, e aprire il partito a cittadini, militanti e nuove energie».

Nicita insiste anche sulla necessità di una ricomposizione interna e di un lavoro condiviso con le altre forze di opposizione. «È fondamentale ritrovare unità nel Partito Democratico e costruire insieme una coalizione ampia, seria e programmatica, capace di affrontare i temi della sanità, del lavoro, dello sviluppo sostenibile, della formazione e delle infrastrutture».

Sul piano territoriale, il PD annuncia un’iniziativa pubblica già nei prossimi giorni: sabato alle 10.30 in via Algeri a Siracusa, il partito sarà presente per una manifestazione dedicata alla situazione dei servizi sanitari. «Parleremo dei cosiddetti consultori fantasma e dei presidi sanitari mancanti – aggiunge Nicita – perché la salute è uno dei diritti fondamentali che oggi non può essere garantito come dovrebbe».

L’appello finale è alla responsabilità politica e alla costruzione di un fronte ampio: «È il momento dell’unità, dell’ascolto e della lungimiranza – conclude – in un contesto in cui si stanno mettendo in discussione principi fondamentali dello Stato di diritto».